ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବିତର୍କକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ଯୋଗ
ଆଜି ମେ' 17 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 17, 2026 at 6:55 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ୧୭ ମଇ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ସମାଗମର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେପରି ଅଜାଣତରେ କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ବୃଷ: ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଆଜି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେଣୁ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଶେଷକରି ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି, କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଜି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଆଜି ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହିତକର ଅନୁଗ୍ରହର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିବ। ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ସହାୟତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଦିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। କଠୋର କଥା କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅନିୟମିତତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦିନ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ।
ମକର: କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ତୁମେ ତୁମର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳ୍ପନାଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ପ୍ରେମିକମାନେ ଘନିଷ୍ଠତାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ; ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ତୁମେ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଲାଭ ପାଇବ। ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପୋଷାକ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ମାନହାନି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଠିନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ; ତଥାପି, ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।