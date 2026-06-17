ରାଶିଫଳ: ଲାଭବାନ ହେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ
ଆଜି ଜୁନ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 17, 2026 at 6:34 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ଜୁନ୍ ୧୬, ୨୦୨୬ ରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅସ୍ଥିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା ଏବଂ ଲେଖା କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ସମୟସୀମାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ । ଜିଦ୍ଖୋର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, କାହା ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନପାରେ ଏବଂ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ; ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରିପାରେ । ଲେଖକ, କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏକ ଛୋଟ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ; ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚକ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଜି ସୁଖଦ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଘରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ।
ସିଂହ: ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ; ତଥାପି, ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ରହିପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସୁଖଦ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
କନ୍ୟା: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କିମ୍ବା ପାଉଣା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଆଜି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପୂଜାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳି ନପାରେ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରହିବା ଜରୁରୀ । ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବା ଅନୁଚିତ । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି; ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆଜି ଗଠନମୂଳକ ଚିନ୍ତନରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍, ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ଦୁନିଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବେ । ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହେବ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ବକେୟା ଆଦାୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାଲ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ମହିଳାମାନେ ନିଜ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବା ଉଚିତ । ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ସତେଜତା ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରା କରିବା ଏଡାନ୍ତୁ । ଜଳାଶୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ଏଡାନ୍ତୁ ।