ରାଶିଫଳ: ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଲାଭ କରିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 17, 2026 at 6:37 AM IST
Today Rashifal , ମେଷ: ଆଜି ୧୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜିଦ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ନମିଳେ ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ, ନିକଟତର କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ; ନିବେଶରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ; ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଆଜି କାହା ସହିତ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଚାପ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି; ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ।
ମକର: ବ୍ୟବହାରିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ସକାରାତ୍ମକତା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ଯାନବାହାନର ମଜା ନେବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖଦ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ।