ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବଢିପାରେ ବ୍ୟୟଭାର
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 16, 2026 at 6:44 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ଫେବୃଆରୀ ୧୬, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେବ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ତୀର୍ଥ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେତୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ଅବସର ବିନୋଦନ ସାମଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବେ । ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ବିତିବ । ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାକ୍ଷାତ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ଲାଭ ଆଣିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସଠିକ ରହିବ । ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପଛରେ ଯିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅସାବଧାନତା ଏଡାନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସମ୍ଭବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ଧୀର ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ହେବ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଛା: ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ଦିନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଭୁଲ ଦିଗରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ଅଧିକ କାମ କରିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମକର: ଆଜି ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ । କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର କରିବ ।
ମୀନ: ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଖୁସି ହେବେ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆଜି କିଣାବିକା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ । ତଥାପି, ଶୀଘ୍ର ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।