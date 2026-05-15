ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ମେ' 15 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 15, 2026 at 6:50 AM IST
ମେଷ: କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭପାଇଁ ସକାଳ ବେଳ ଶୁଭ ରହିବ । ଆଜି ସରକାରୀ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟାପାରର ଲାଭ ଅଛି । ଚାକିରିରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ । ବିଚାରରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତନ ହେବ । ଦ୍ବିପ୍ରହର ପରେ ମନ ହଜିଲା ହଜିଲା ରହିବ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ବି ମନ ଲାଗିବନି । ପରିବାର ସହ ଶାନ୍ତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି କାଟିବେ ।
ବୃଷ: କିଣାକିଣିପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ଥିରିକୃତ ହୋଇଅଛି । ମଲ୍ ମାର୍କେଟ, ଡଲାର ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ମୂଲଚାଲ କାଉଣ୍ଟର ବୁଲାବୁଲି କରିପାରନ୍ତି । ସବୁଠୁ ଭଲ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରାସୁଖ ଲାଭ କରିବେ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବିବାହ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । ସେଗୁଡିକର ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇପଡନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବେ । କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପଥରୋଧ କରିବ । କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନାଇପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି । କିଛି ବଡ ହେବ ନାହିଁ । ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଶା କରୁଥିବା ଭଳି ଫଳ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି । ଭାବନା ରାଇଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଅଲୋକିତ କରିବ ।
କନ୍ୟା: ଲୋକମାନକ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନାହିଁ । ଆପଣ ହତାଶ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ଭିତରେ କଳହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖି କରିପାରେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ /ସ୍ୱାମୀ ସହ ଅତି ଖୁସିରେ ରହିବେ । ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡା ହେବ । କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଖ ଦେଖାଦେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି ସକାଳ ପରଠାରୁ, ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ । ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ । ଆପଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା । ହଠାତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଲାଗିବ ।
ଧନୁ: ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ନିଜ ପଥରେ ନାୟକ ହେବାପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ।
ମକର: ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭ ଅଟେ । ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ । ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଅର୍ଥିକ ଲାଭ ରହିବ । ଆଇନ କାନୁନ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେନି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିଛି କମ ହୋଇ ପାରେ । ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ସଞ୍ଜତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ବିଫଳତାର ଫଳାଫଳ ପରିବେଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆୟତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ , ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ୱଦ୍ଧିତ କାରବାର ହେଉଛି । ଆପଣ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କିଛି ଅନିଚ୍ଛୁକ ଧାରାବାହିକ ସମ୍ପର୍କିୟ ମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମତଭେଦ ଚାଲିପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।