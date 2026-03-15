ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଲିପାରେ ଭାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥଲାଭ ସୁଯୋଗ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 15, 2026 at 7:02 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଘରୋଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପୁନଃସଂଗଠିତ କରି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେବେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏକ ଦୂର ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ; ଆପଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ । ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଶେଷରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ମିଥୁନ: କୌଣସି ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପୀଡିତ ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ । ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତଥାପି, ଦିନର ଶେଷ ଭାଗ - ଅପରାହ୍ନ ପରେ - ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କର୍କଟ: ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଭାବନାରେ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିତିବ । ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମେତ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବିରାଜମାନ କରିବ । ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଲାଭ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସାଧାରଣତଃ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଖୁସିର ଭାବନା ଦେବ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଆପଣ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ । ହଠାତ୍, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ କିମ୍ବା ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆପଣ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ସୁଖଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ । ଆଜି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ; ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନୁତାପ କିମ୍ବା ଦୋଷୀ ଭାବନା ରଖିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ, ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ; ତେଣୁ, ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ; ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବାଦରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ଭଲ । କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ, ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବେ । ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି । ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।