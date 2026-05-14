ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବେପାର ଓ ଆୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ମେ' 14 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 14, 2026 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିପୁଣତା ଆଜି ଏକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଏକ ମଜବୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା କରିବେ । ଏହାର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବ । ସିନେମା ଓ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି ବିତିବ । ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ହାଲୁକା ମନେ କରିବେ । ଏପରିକି ଆପଣ ନିଜେ ବୃତ୍ତିରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଂଶସିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁରମୟ ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଶୁଭ ସୁଚନା ଅଛି । ସରକାର କିମ୍ୱା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ବାରା ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ । ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଘରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିବ । ସେପରି ଚିନ୍ତା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ଓ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ସହଜରେ ନାମ ଏବଂ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ଭାବନା ବଢି ରହିବ । ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୁସି ଦେବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ । ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ସୌଖିନ ପଦାର୍ଥ , ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ଓ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କିଣି ଘର ଆଲମିରା ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ଖୁସିରେ ଆପଣ ନିଜର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ୱା ପରିବାର ସଂପର୍କରେ ହେଉ । ବିଦେଶକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆଜି ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଦିନ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ୱା ଉପଯୂକ୍ତ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ନିରାଶମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ । ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି, ସେଥିରେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ୱା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନଗତ କାଗଜ ପତ୍ର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିଯାଇ ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କୌଣସି କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଟିବ । ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନମୁତାବକ ପୋଷାକ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ । ପୁରାତନ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅବସର ମିଳିବ । ଦିନର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବ ଗ୍ରାସ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର ହେବ । ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଅର୍ଥାଗମର ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ୱା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି ।