ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 14, 2026 at 7:00 AM IST
ମେଷ: କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦରେ ଫସିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନ ଥାଇପାରେ । ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଘରୋଇ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ କିଛିଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସ୍ କାମ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ, ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ, ଆପଣ ଆଜି ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏପରି ସମୟରେ, ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ । ତଥାପି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇ ପାରିବେନି । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିବ । ଦିନଟି କିଛି ଭଲ ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଲ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ, ଯଦିଓ ଆପଣ କିଛି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବୈଠକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
କନ୍ୟା: କିଛି ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସକାଳ ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳସ୍ୟ ଭାବନା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।
ତୁଳା: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବେତନଭୋଗୀ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସଫଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିବେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଘର ଭିତରେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଲାଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିପାରେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭର କାରଣ ହେବ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉଚ୍ଚ ରହିବ । ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସ୍ଥିତିରେ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଅପଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ଅବହେଳା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଆଜି କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଲାଗିରହିଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ରହିବ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ନୂତନ କାହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘରୋଇ ବାତାବରଣକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ଦାନଶୀଳ କିମ୍ବା ଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।