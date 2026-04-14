ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଲାଭବାନ ହେବେ କନ୍ୟା ରାଶି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 14, 2026 at 6:43 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ଏପ୍ରିଲ ୧୪, ୨୦୨୬, ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତୁଳନାରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗହଳିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ । ଆପଣ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବେ । ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ହାରାହାରି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ବୃଷ: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କିମ୍ବା ଏପରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ଭାବନାରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୋଟ ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସତେଜତା କିମ୍ବା ଜୀବନଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାମନା କିମ୍ବା ଚୋରି ସହିତ ଜଡିତ ଅନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ନୂତନ ପରିଚିତଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରହିବ, ଯାହା ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ; ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଭାବରେ ବିତିବ । ସମ୍ଭବତଃ ଦିନଟି ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ବିତିବ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ; ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଭୟ ରଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି କିମ୍ବା ମାନହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଜମି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ସହିତ ଜଡିତ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନେ ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ ମନେହୁଏ ନାହିଁ ।
ଧନୁ: ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆଜି, ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଛିପାରନ୍ତି । ଦିନଟି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସେହିପରି, ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉଭୟରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ତଥାପି, ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଖିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୂର କରିବା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛିଟା ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ତର କମ ରହିପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ନିବେଶ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ; ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଲୋଭନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ହେବା ଏଡାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।