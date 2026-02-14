ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ; ବଢ଼ିପାରେ ବିବାଦ !
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 14, 2026 at 6:52 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେକୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ । ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହହୀନ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଘରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ ।
ବୃଷ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଯାନବାହନର ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଘରୋଇ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବେ । ଆପଣ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ଆପଣ ଲେଖା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ ରୁଚୀ ରଖିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଏକ ସଫଳ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ । ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ । ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ବିଛା: ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବେ । ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ । ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ସମୟ ପାଇବେ, ଯାହା ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।
ମକର: ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ । ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଉଠିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସିରେ ହ୍ରାସ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସରକାରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ ।