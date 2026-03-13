ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 13, 2026 at 6:50 AM IST
ମେଷ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ । ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଦିନଟି ଆରାମ, ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆପଣ ଅତିଥି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କରିବେ । ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ବିତାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ଖବର ପାଇବେ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଦଲିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ହେବ ।
ବିଛା: ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନୁତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଘରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।