ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିପାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 12, 2026 at 6:43 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନୀରବରେ ଦିନ ବିତାଇବା ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ । ତଥାପି, ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ରହିପାରନ୍ତି । ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ ଦିନ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସୁଖ ବିରାଜମାନ ହେବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଦିନ । ତଥାପି, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତାର ଦିନ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ମିଳିବ । ଚାକର ଏବଂ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ହେବ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶୁଭ ଘଟଣା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ସାଧାରଣତଃ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ, ଅଣଆଗ୍ରହୀ କାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆଜି କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଧନୁ: ଆଜି କାମ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
ମକର: ଆଜି ଏକ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ଅଫିସ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ବିଫଳତା ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରେ । ତଥାପି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇପାରିବେ । ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ ।