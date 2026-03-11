ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବିବାହ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ଝଡ଼
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 11, 2026 at 6:42 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ । ଆପଣ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ମତଭେଦକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପଡିବ । ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହେବ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣ ନିଜ ନାମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ । ଯାହା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଘରେ କମ୍ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସତେଜ ରହିବ । ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । କାହାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି । ଜିଦ୍ ଛାଡିବା ଦ୍ଵାରା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବିଛା: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉପଭୋଗର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବାରେ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସମଗ୍ର ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହକୁ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ: ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଲାଗି ରହିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।