ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ହେବେ ଧନବାନ

ଆଜି ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ । RASHIFAL

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 6:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁଲାଇ ୧୦, ୨୦୨୬ ରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତୁଳନାରେ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯଦିଓ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ; କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣ୍ଟିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିବାଦରେ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ; କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ; ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯଦିଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିକୁ ଧୀର କରିପାରେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ମନେ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି; ଆଜି ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭଳି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ କଥା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜାଣତରେ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ନାଜୁକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ହାରାହାରି ଦିନ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସୂଚନା ଅଛି; ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ; ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଯାନବାହାନ ରଖିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ପାଇବେ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୌଡ଼ ହେବ, ଏବଂ ପରିଣାମ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ଲୋଭରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆପଣ ଆଜି କିଛିଟା ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସହଜରେ ଆଘାତ ପାଇପାରେ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିରାଶାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରହିବା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ଲାଗିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ହେବ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ, ଯଦିଓ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜରୁରୀ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

TAGGED:

RASHIFAL
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.