ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା, ଏମାନେ ହେବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ, ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : March 1, 2026 at 6:48 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଖରାପ ଲାଗିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅନିୟମିତ ହେବ । ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବାଧା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ କିଛି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିବ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅସଂଯମୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ନୂତନ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନକାରାତ୍ମକ ହେବ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସରକାରୀ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା, ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ହତାଶାଜନକ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ହତାଶାର କାରଣ ହେବ । କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳି ନପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କଳହ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ । ଖୁସି ଏବଂ ଉର୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ, ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତାଇବେ । ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣରେ ଖୁସି ହେବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆଜି କରୁଥିବା କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ । ଘରେ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ବହୁତ ସୃଜନଶୀଳ ହେବେ । ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ବିକଶିତ ହେବ । ଏକ କୋମଳ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର କରିବ । ଆଜି, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।