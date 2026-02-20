ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମାଲାମାଲ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି...
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : February 20, 2026 at 7:21 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୦ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୦ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରିଚିତି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନ ସାରା ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୦ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଘର, ଅଫିସ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ହେତୁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଜି ଦୂର ହେବ, ଯାହା ପଥକୁ ସହଜ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୦ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତୀତର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ। ବିଦେଶ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୦ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଋତୁକାଳୀନ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶଗତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଜପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ନେଇଯିବ। ଏହା ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୦ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଟିକେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କମ୍ ସଫଳତା ଆଣିବ।
ବିଛା: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ଯାହା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଘରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଆଣିବ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ ଲାଭ ଆଣିବ। ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ହେବ। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହହୀନ କାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ବ୍ୟାପିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।