ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଝଗଡ଼ା,ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 7, 2025 at 7:25 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶ ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଯାହା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ।
ବୃଷ: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାଳୁ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଲେଖକ, କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁଗମ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଶରୀର ଏବଂ ମନର ଏକ ସତେଜ ଅନୁଭବ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ : ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ : ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ତୁଳା : ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ।
ଧନୁ: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଭଲ ପୋଷାକ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଉର୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାରେ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭଲ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ମକର: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ଖୁସି ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ବଦହଜମୀ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ କାମରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି, ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭୟ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିପାରେ। ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିର କ୍ଷତି ହେବ। ଜଳାଶୟରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ତୁମେ କିଣାକାଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାର।