ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 10, 2026 at 6:55 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଥକାପଣକୁ ଦୂର କରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ ପାଇଁ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସଂଯମ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକାଯିବ । ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ସମୟ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଜମି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରି ହୋଇପାରେ । ଆଜି କାହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦବ।
କନ୍ୟା: ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଖୁସି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭୂତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରହିବ । ତେଣୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କାମରେ କାମ କରୁଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ ନାହିଁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଦଖୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି କିଛିଟା ଅସୁବିଧାଜନକ ଦିନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ବିବାଦର ଭୟ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ।
ମକର: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରିବେ । ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ, ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ । କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି। ଆଜି, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ । କିଛି କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହତାଶାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ । ଆଜି ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବବିନିମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ । ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ।