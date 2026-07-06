ETV Bharat / lifestyle

30 ବର୍ଷ ପରେ ତ୍ବଚାରୁ ହ୍ରାସ ପାଏ କୋଲାଜେନ୍, ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ବିକଳ୍ପ

ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନରେ, 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କୋଲାଜେନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

Collagen boosting foods you need after age of 30
30 ବର୍ଷ ପରେ ତ୍ବଚାରୁ ହ୍ରାସ ପାଏ କୋଲାଜେନ୍, ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ବିକଳ୍ପ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଜୀବନ, ଥକ୍କାପଣ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ଆମ ତ୍ବଚା, କେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଯୋଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ ନାମକ ତତ୍ତ୍ବ ତିଆରି ହେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଅଭାବରେ ତ୍ବଚାର ରଙ୍ଗ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗ (wrinkles) ଦେଖାଦିଏ । ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।

ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସୁଧାରିବା ଦ୍ବାରା ଏବଂ ସଠିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବା ଦ୍ବାରା କୋଲାଜେନର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜର 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଯବାନ, ଫିଟ୍ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।

  • ଟମାଟୋ:

ଟମାଟୋରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ନାମକ ଏକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ, ଯାହା ତ୍ବଚାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷତିକାରୀ ରଶ୍ମୀରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ Cର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ସହିତ ତ୍ବଚାକୁ ଯୁବାବସ୍ଥାପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ ।

  • ସବୁଜ ପନିପରିବା:

କୋଲାଜେନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସବୁଜ ପନିପରିବା । ଶାଗ, ମେଥି, ସୋରିଷ ଶାଗ ଆଦି ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ତ୍ବଚାରୁ କୋଲାଜେନ୍ କ୍ଷୟକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ।

  • ଡ଼ାଲି ଓ ବିନ୍:

ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏକ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ । ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, ସୋଲା ବୁଟ, ରାଜମା ଆଦିକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ ।

  • ରସୁଣ:

ଏଥିରେ ସଲଫର୍ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣକୁ ଆହୁରି ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ କୋଲାଜେନ୍ କ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ରସୁଣ ସାମିଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

  • ଅଂଳା:

ଅଂଳା ଭିଟାମିନ Cର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ Cର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । କୋଲାଜେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ C ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଅଂଳା ଫଳକୁ ଚଟଣୀ ବା ଏହାର ରସକୁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମକଦାର ତ୍ବଚା ମିଳିଥାଏ ।

  • ଖଟା ଫଳ:
    ଖଟା ଫଳ କେବଳ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇ ନଥାଏ ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଆମର ଶରୀରରେ ବୟସର ଛାପ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
  • ବାଦାମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି:
    ଆଲମଣ୍ଡ, କାଜୁ, ୱାଲନଟ୍ସ, ଅଳସି ମଞ୍ଜି ଓ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଭଳି ମଞ୍ଜିରେ ଜିଙ୍କର ପରିମାଣ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । କୋଲାଜେନ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଜିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ଫ୍ୟାଟ୍ ତ୍ବଚାକୁ ନମନୀୟ ରଖିଥାଏ ।
  • ଅଣ୍ଡା:
    ପ୍ରୋଟିନ୍ଓ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା । ଶରୀରରେ କୋଲାଜେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ ।

Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10820017/

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିରିୟାନୀ ଦିବସ; ଜାଣନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀର ଇତିହାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ

କେଶ ଧଳା ହୋଇଯାଉଛି କି? ଆଜି ହିଁ ମେଲାନିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ...

ମୌସୁମୀରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ଡେଷ୍ଟିନେସନ

ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ; ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜଣ୍ଡିସ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ...

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)

TAGGED:

COLLAGEN BOOSTING FOOD
COLLAGEN IN SKIN
COLLAGEN BOOSTING SEEDS
COLLAGEN PRODUCTION SKIN AFTER 30
COLLAGEN CONTAINING FOOD OPTIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.