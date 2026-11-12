ଘରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ଯଦି ଘରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କରିଲେ ଏହାର କରୁଣ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ
Published : November 12, 2026 at 1:51 PM IST
ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଅଭିଭାବକ ନିଜର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ଘରେ ଏକାକୀପଣ, ଅବସାଦ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପଦରେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜସ୍ବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଉକ ରହିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କରିଲେ ଏହାର କରୁଣ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ।
ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ !
ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କବାଟ ବାଡେଇଲେ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କବାଟ ବାଡାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଘର ପାର୍ଶ୍ବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କିଏ କବାଟ ବାଡଉଛି ଜାଣିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ ।
ବିପଦଜନକ ବସ୍ତୁରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ:
କିଛି ପିଲାମାନେ ଘରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରନ୍ତି । ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକ ନ ଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି କିଛି ତିଆରି କରିବା ନିଜେ ପିଲା ଓ ଘର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ବସ୍ତୁ ସହିତ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ନମ୍ବର:
ଘରେ ଅଭିଭାବକ ନଥିବା ବେଳେ ଯଦିକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ନମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଓ ପଡୋଶୀଙ୍କ ନମ୍ବର ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ଏହାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ:
|ଘରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍କୁ ସର୍ବଦା ଚାର୍ଜ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଘରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ ଅଥବା ଇନର୍ଭଟରରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ଏହା କାମରେ ଆସିପାରେ ।
|ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ । ମୋବାଇଲ୍ରେ ଲୋକେସନ୍କୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହିତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଲୋକେସନ୍ ତଥା କୌଣସି ନିଜସ୍ବ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।
|ଖେଳିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବା ସାଧାରଣ କଥା । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରିବେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
|ଘରେ ଥିବା ଔଷଧ ସେମାନଙ୍କ ହାତପାଆନ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ
|ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ବରଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ନିଜେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।