ETV Bharat / lifestyle

ଘରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ଯଦି ଘରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କରିଲେ ଏହାର କରୁଣ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ

children home Alone follow these useful parenting tips
ଘରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ! (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଅଭିଭାବକ ନିଜର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ଘରେ ଏକାକୀପଣ, ଅବସାଦ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପଦରେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜସ୍ବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଉକ ରହିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କରିଲେ ଏହାର କରୁଣ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ।

ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ !
ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କବାଟ ବାଡେଇଲେ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କବାଟ ବାଡାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଘର ପାର୍ଶ୍ବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କିଏ କବାଟ ବାଡଉଛି ଜାଣିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ ।

ବିପଦଜନକ ବସ୍ତୁରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ:
କିଛି ପିଲାମାନେ ଘରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରନ୍ତି । ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକ ନ ଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି କିଛି ତିଆରି କରିବା ନିଜେ ପିଲା ଓ ଘର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ବସ୍ତୁ ସହିତ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ନମ୍ବର:
ଘରେ ଅଭିଭାବକ ନଥିବା ବେଳେ ଯଦିକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ନମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଓ ପଡୋଶୀଙ୍କ ନମ୍ବର ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଏହାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଘରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍‌କୁ ସର୍ବଦା ଚାର୍ଜ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଘରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ ଅଥବା ଇନର୍ଭଟରରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ଏହା କାମରେ ଆସିପାରେ ।
ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ । ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଲୋକେସନ୍‌କୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହିତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଲୋକେସନ୍ ତଥା କୌଣସି ନିଜସ୍ବ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଖେଳିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବା ସାଧାରଣ କଥା । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରିବେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ଘରେ ଥିବା ଔଷଧ ସେମାନଙ୍କ ହାତପାଆନ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ବରଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ନିଜେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଫଳ, ବଦଳି ଯିବ ସ୍ବାଦ !

ନିଦରୁ ଉଠି ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ଉପାୟରେ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀ...

ଚମକଦାର ତ୍ବଚା ପାଇଁ 'ସିଟ୍‌ ମାସ୍କ' ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ

TAGGED:

SAFETY RULES FOR KIDS HOME ALONE
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସୁରକ୍ଷା
ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା
ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ଏକା ଛାଡୁଥିଲେ କଣ କରିବେ
KIDS HOME ALONE SAFETY TIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.