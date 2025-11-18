ଜିଭରେ ବାରମ୍ବାର ଘା' ହେଉଛି କି ? ହୋଇପାରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ
ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ହେଲେ ଜିଭରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?ଜାଣନ୍ତୁ
Published : November 18, 2025 at 5:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ, ଶରୀରେ ଅନେକ ଘାତକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହାରି ଭିତରୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ସ୍ନାୟୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଝିଅ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭିଟାମିନ୍ B-12ର ଅଭାବ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ।
ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ହେଲେ, ପାଟିରେ ଘା', ପାଟି ଫୁଲିବା, ଜିଭରେ ଲାଲପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସାଧାରଣ । ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ । ଏହା ଜିଭର ଉପର ଭାଗରେ ଛୋଟ ଧଳା ଦାଗ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ, ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପାଟିରେ ଘା' ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ହେଲେ ଜିଭରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ।
ଜିଭର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜିଭର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଧାରଣତଃ, ଆମ ଜିଭରେ ପାପିଲା ନାମକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ B12 ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପାପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜିଭର ଉପର ପୃଷ୍ଠ ମସୃଣ ଏବଂ ଚମକଦାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ଲୋସାଇଟିସ୍ କୁହାଯାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଜିଭର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଗୋଲାପୀରୁ ଗାଢ଼ ଲାଲ୍ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଲାଲ୍ ହୋଇପାରେ । ଏହି ମସୃଣ, ଲାଲ ଜିଭ ଖାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ମୁଖ ଘା': ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମୁହଁ ଘା' ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଭିଟାମିନ୍ କୋଷ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପାଟି ଭିତରେ ଏବଂ ଜିଭରେ ଛୋଟ ଘା' ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଘା' ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ଯାହ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।