ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ: ୬ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ହେବେ ମାଲାମାଲ !
ଜାନୁଆରୀ 14, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ କ୍ୟାରିଅର, ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ ।
Published : January 2, 2026 at 8:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁଥିବା ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ । ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶି ଛାଡି ଶନିଙ୍କ ରାଶି ମକରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ସେହିଦିନ ଖରମାସ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ କ’ଣ ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଉ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଯେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଯୋଗ କ୍ୟାରିଅର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଗଭୀର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଏହି 6 ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତିର ସମୟ ହେବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବୃଷ:
ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ । ଜମି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାକି ପଡ଼ିଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ । ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁଖଦ ରହିବ ।
ଧନୁ:
ଏହି ସମୟ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଉଭା ହେବ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ ।
ମକର:
ମକର ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧାର୍ମିକ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ସହଜରେ ଦୂର କରିବେ ।
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ଉପଚାର କରନ୍ତୁ:
ଦାନ: ରାଶି, ଗୁଡ଼, ଖେଚୁଡି ଏବଂ କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ: ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଲାଲ ଫୁଲ ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ: ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଗଙ୍ଗା କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ବାରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)