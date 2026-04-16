ନିଆରା କାହାଣୀ କହିବା ଅନ୍ଦାଜ୍‌ରେ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେଫ୍ ରଣବୀର ବ୍ରାର

ସେଫ୍ ରଣବୀର ବ୍ରାର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ।

Celebrity chef Ranveer Brar appointed as Brand Ambassador by Odisha Govt To Boost Odia Culinary to world stage
ନିଜର ନିଆରା କାହାଣୀ କହିବା ଅନ୍ଦାଜ୍‌ରେ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଓଡି଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେଫ୍ ରଣବୀର ବ୍ରାର
Published : April 16, 2026 at 3:13 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ବେଶ୍ ନିଆରା । ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି ସହିତ ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତ କରିଥାଏ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ । ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଫ୍, ଲେଖକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଳ୍ପକାର ରଣବୀର ବ୍ରାରଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:
“ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହସ୍ୟମୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ରତମ ରୋଷେଇଶାଳ ଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଦେଖି୍ବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସହଭାଗିତା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏହାର ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ,” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସେଫ୍ ରଣବୀର ବ୍ରାର ।

ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର:
ଓଡିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ସାମୂହିକ ଜୀବନଯାପନଶୈଳୀର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ବାରା ଆମେ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ । ଏହା ସହିତ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁଦୃଢତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହା ସହିତ ରଣବୀର ବ୍ରାର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବେ ।"

କାହିଁକି ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର:
ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦଶକ ଦଶକ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା, ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମହାପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ବର ସର୍ବପୁରାତନ ରୋଷେଇଶାଳରେ ଆଜି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଐତିହ୍ୟରେ ଏକ ବିରଳ ଓ ନିଆରା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ ।

ରଣବୀର ବ୍ରାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗିତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ହିସାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ସେଫ୍ ରଣବୀର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ପୁନଃଆବିଷ୍କାର କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏହାର ନିଜସ୍ବ ପରିଚୟ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"

କଣ କରିବେ ରଣବୀର ବ୍ରାର ?
ରଣବୀର ବ୍ରାର ଓଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ହେବା ପରେ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜର ନିଆରା ଗାଳ୍ପିକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ । ସେ ନିଜର ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ସହଭାଗିତା, ରୋଷେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟବହାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହି ସହଭାଗିତା ସହିତ ଓଡିଶା ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ । ଏହା ସହିତ ରଣବୀରଙ୍କ ନୂତନ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ପ୍ରଚାର ଉପାୟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ଆଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ।

