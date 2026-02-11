ଘରେ ଏପରି ବନାନ୍ତୁ କ୍ୟାଫେ ଷ୍ଟାଇଲ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍
ବର୍ଷାଦିନ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ଏକ କପ୍ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ ବହୁ ଆରାମ୍ ଦେଇଥାଏ । ଏପରି ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ ଘରେ କିପରି ବନାଇବେ ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ ।
Published : February 11, 2026 at 8:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ ନାଁ ଶୁଣିକି ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ ନା ? ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ଏକ କପ୍ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ ମିଳିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆରାମରେ କଟିଯାଏ । ହେଲେ ଆମେ ସଭିଏଁ ଘରେ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛେ । ଏହା କେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ପତଳା ତ କେବେ ସ୍ବାଦହୀନ ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଫେ ଷ୍ଟାଇଲ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ରେସିପି ଆଣିଛୁ । ଜଲଦି ତିଆରି କରି ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ...
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
- କ୍ଷୀର: 2 କପ୍ (ଫୁଲ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର)
- ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍: ଅଧ କପ୍ (ଚକୋ ଚିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ)
- କୋକୋ ପାଉଡ଼ର: 2 ଚାମଚ
- ଚିନି: 2-3 ଚାମଚ
- କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର (Cornflour): ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ
- ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ (Vanilla essence): 2 ବୁନ୍ଦା
- ଏକ ଚିମୁଟା ଲୁଣ
କିପରି ତିଆରି କରିବେ?
|1. ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରରେ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ଓ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ ଏକ ଛୋଟ ଗିନାରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଠି ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
|2. ବଳକା କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଫୁଟିଲେ ଆଞ୍ଚ କମ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ।
|3. ଏହା ପରେ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ଓ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମିଶ୍ରଣ, ଚିନି ମିଶାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ ।
4. ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍:
ଏଥିରେ ଏବେ ଡ଼ାର୍କ ଚକୋଲେଟ ମିଶାନ୍ତୁ ଓ ଏକ ଚିମୁଟା ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଚକୋଲେଟ ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ । ଏବଂ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବହଳିଆ ହୋଇ ଆସିବ ।
|5. ମିଶ୍ରଣ ସାମାନ୍ୟ ବହଳିଆ ଓ କ୍ରିମି ହୋଇ ଆସିଲେ ଆଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ମିଶାନ୍ତୁ । ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ ।
|6. ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଫେ ଭଳି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିୟ କପ୍ରେ ଏହାକୁ ପରସନ୍ତୁ । ଉପରେ କିଛି ହ୍ବିପ୍ କ୍ରିମରେ ସଜାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ମାର୍ସମେଲୋ (Marshmallow) ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରିବେ । କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ସଜାଇପାରିବେ ।
ଆପଣ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ କ୍ୟାଫେ ଷ୍ଟାଇଲ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ । ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଦିନର ସମସ୍ତ ଥକ୍କାପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।