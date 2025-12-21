ବର୍ଷ ଶେଷରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୁଧ, ୬ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ !
ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ ।
Published : December 21, 2025 at 4:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜକୁମାର ବୁଧଦେବ । ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବୁଧ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ 2026 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର 6ଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସକରାତ୍ମକ ଓ କିଛି ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏହି ସମୟରେ ସେହି 6 ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ:
ବୃଷ: ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ବପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସ୍କିନ ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ । ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଲେଖା, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ପତ୍ରିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଧନୁ: ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସମୟ ରହିବ । ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ । ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
ମକର: ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ବଳିଯାଇପାରେ । ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଲୋକଙ୍କ ଛଳନାତ୍ମକ କଥା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଏହି ସମୟ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାତ୍ର କିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଖରମାସରେ 3 ରାଶି ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା, ଧନ ଓ କ୍ୟାରିଅର ହେବ ପ୍ରଭାବିତ !
ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶୁକ୍ର; 5 ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)