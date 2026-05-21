୨୩ ମେ'ରୁ ୪ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ସଫଳତା ଆଣିବ ବୁଧଙ୍କ ଉଦୟ !
ମେ' 23 ତାରିଖ ରାତି 8.01ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ବୃଷ ରାଶିରେ ଉଦୟ ହେବ । 4ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ମିଳିବ ସଫଳତା ।
Published : May 21, 2026 at 8:45 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟ, ତର୍କ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମେ' 23 ତାରିଖ ରାତି 8.01ରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଉଦୟ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ, ବୁଧ 27 ଏପ୍ରିଲରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୁଧ ଉଦୟ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମେତ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ଚାରୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । 23 ମେ'ରୁ 30 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ
ଏହି 4ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ:
ବୃଷ:
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଦେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ସମାଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ସହିତ, ଏହା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିବ ।
ମିଥୁନ:
ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଏହି ଉଦୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିଥିବା ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଉର୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କନ୍ୟା:
ବୁଧ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ । ବୁଧ ଉଦୟ ହେବା ସହିତ, ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ, ଉଦୀୟମାନ ବୁଧ ସିଧାସଳଖ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡିତ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)