ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ !
ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ ।
Published : May 18, 2026 at 2:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମେ' ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ମେ' 29 ତାରିଖରେ, ବୁଦ୍ଧି, ତର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ନିଜ ରାଶି ମିଥୁନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ-ବୈଭବର ଦାତା ଶୁକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମିଥୁନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ସଂଯୋଗ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ?
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ବାଣୀ, ବୁଦ୍ଧିମତା, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କୌଶଳର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେହିପରି ଶୁକ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣ, ଧନ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ଏହି ଯୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଯେହେତୁ ଏହି ସଂଯୋଗ ବୁଧଙ୍କ ନିଜ ରାଶି, ମିଥୁନରେ ଘଟୁଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ।
ମେ' ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ପ୍ରଭାବ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ମେ' ମାସ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମେ' ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ମାତ୍ର, ମେ' 29 ତାରିଖରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ।
ଏହି ୪ଟି ରାଶି ଲାଭ ପାଇବେ:
ମିଥୁନ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ,ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ପୂର୍ବ ନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ।
କନ୍ୟା:
ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଘର (ଦଶମ ଘରେ) ଏହି ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଗ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ।
ଜ୍ୟାତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଏହି ରାଜଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)