ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଏପରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି
ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏକ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ ।
Published : February 14, 2026 at 8:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣର ଅପେକ୍ଷା । ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏକ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ପାରିବେ । ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ । ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ ପଛରେ କଣ ରହିଛି କାରଣ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଏହି ଖବରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....
ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ପଞ୍ଚ ଅମୃତ ଅର୍ଥାତ 5ଟି ଅମୃତ, ଯଥା: ଦହି, କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଘିଅ ଓ ମିଶ୍ରିର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ । ଦେବତାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଖୁବ ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏପରି ଅଭିଷେକ କରିବା ପଛରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପଞ୍ଚାମୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ।
ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ:
ପଞ୍ଚାମୃତରେ 5ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗାଈର କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘୃତ, ମହୁ, ମିଶ୍ରି ଭଳି 5ଟି ପଦାର୍ଥକୁ ପବିତ୍ର, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବେ ମାନନ୍ତି । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଗାବନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ବାରା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ । ଏପରିକି ଧନଧାନ୍ୟ ଓ ସୁଖଶାନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଫେରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହ ଖଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏପରି କରିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ପର୍ବ-ପର୍ବାଣୀ ଓ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ଗଣେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ପଞ୍ଚାମୃତର ମହତ୍ତ୍ବ:
|କ୍ଷୀର: ଏହା କୋମଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । କ୍ଷୀର ଦ୍ବାରା ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ବାରା ମନର ପାପ ଓ ମଇଳା ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ ।
|ଦହି: ଦହି ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଦହି ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ବାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଧନ, ଯଶ ଫେରି ଆସିଥାଏ ।
|ଘୃତ: ଏହା ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅଜ୍ଞାନତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।
|ମହୁ: ଏହା ମଧୁର ଓ କଥନରେ ନିପୁଣତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ବାରା ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ ।
|ମିଶ୍ରି: ଏହା ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଭଗବାନ ସ୍ବୟମ୍ଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ ଜୀବନର ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ପଞ୍ଚାମୃତ କହିବାକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାସଦ ନୁହେଁ ଏହା ଆମ ଜୀବନର ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ବ, ଏକତା, ସୁଖ ଓ ପ୍ରେମ ଭଳି ମାନବିକ ଗୁଣକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଆମେ ଏହି ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ ।
(ଟିପ୍ପଣୀ: ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । ଏହି ସୂଚନା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇଛି । ETV ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।)