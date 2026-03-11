ମିଥୁନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ; ଆଜିଠୁ 5 ରାଶିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଫଳତାର ଦିନ
ଆଜିଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ସିଧାସଳଖ ଚଳନ କରିବା ସହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । 5 ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ।
Published : March 11, 2026 at 7:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ "ଦେବଗୁରୁ" ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟା ଚଳନ କରୁଥିବା ଦେବଗୁରୁ ଆଜି (ମାର୍ଚ୍ଚ 11) ଠାରୁ, ସିଧାସଳଖ ଚଳନ କରିବା ସହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ପରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗତି କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଓଲଟା ଚଳନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ହ୍ରାସ ପାଏ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଗତି ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ । ବିଶେଷକରି କ୍ୟାରିଅର, ବିବାହ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରଗତି ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
କେଉଁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ ?
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।
ବୃଷ:
ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ଘର, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ ।
ମିଥୁନ:
ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହେବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ହେବ ।
ତୁଳା:
ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାଜନକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ ।
କୁମ୍ଭ:
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ , ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବ । ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ପଦୋନ୍ନତି, ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ । ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।
ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ:
- ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ (ଯେପରିକି କଦଳୀ, ଚଣା ଡାଲି) ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
- କପାଳରେ କେଶର କିମ୍ବା ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- 'ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସଃ: ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ' ('ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: बृहस्पतये नम:') ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ।