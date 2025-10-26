ETV Bharat / lifestyle

4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ବାଜିବ ସାହାନାଈ; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷର ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ

ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିବାହ, ମୁଣ୍ଡନ, ଗୃହପ୍ରବେଶ ଓ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ କେବେ ।

Auspicious Wedding Dates in November and December 2025
Auspicious Wedding Dates in November and December 2025 (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବୋତ୍‌ଥାପନ (ବଡ଼) ଏକାଦଶୀର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ, ଏହିଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର 4 ମାସର ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହାସହ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାଳନ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । 4 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସମମ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରିକି, ବିବାହ, ମୁଣ୍ଡନ, ଗୃହପ୍ରବେଶ ଓ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।


ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବୋତ୍‌ଥାପନ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏହି ଦିନଠାରୁ ପୁଣିଥରେ ବିବାହ ଶାହାନାଇ ବାଜବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଚାତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 142 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ପରେ, ଦେବୋତ୍‌ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ କିଛି ଦିନ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।

Auspicious Wedding Dates in November and December 2025
Auspicious Wedding Dates in November and December 2025 (IANS)

ଦେବୋତ୍‌ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ପରେ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପାଇଁ 13ଟି ଶୁଭ ତିଥି ଅଛି । ଏହିଦିନ ବିବାହକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ଶୁଭଦିନ:

2 ନଭେମ୍ବର 2025 (ରବିବାର)

3 ନଭେମ୍ବର 2025 (ସୋମବାର)

5 ନଭେମ୍ବର 2025 (ବୁଧବାର)

8 ନଭେମ୍ବର 2025 (ଶନିବାର)

12 ନଭେମ୍ବର 2025 (ବୁଧବାର)

13 ନଭେମ୍ବର 2025 (ଗୁରୁବାର)

16 ନଭେମ୍ବର 2025 (ରବିବାର)

17 ନଭେମ୍ବର 2025 (ସୋମବାର)

18 ନଭେମ୍ବର 2025 (ମଙ୍ଗଳବାର)

21 ନଭେମ୍ବର 2025 (ଶୁକ୍ରବାର)

22 ନଭେମ୍ବର 2025 (ଶନିବାର)

23 ନଭେମ୍ବର 2025 (ରବିବାର)

25 ନଭେମ୍ବର 2025 (ମଙ୍ଗଳବାର)

30 ନଭେମ୍ବର 2025 (ରବିବାର)

ନଭେମ୍ବର ମାସ ତୁଳନାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ବହୁତ କମ ରହିଛି । ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପାଇଁ କେବଳ 3 ଦିନ ଶୁଭ ତିଥି ରହିଛି ।

ଡିସେମ୍ବର 2025 ବିବାହ ଶୁଭ ଦିନ:

4 ଡିସେମ୍ବର 2025 (ଗୁରୁବାର)

5 ଡିସେମ୍ବର 2025 (ଶୁକ୍ରବାର)

6 ଡିସେମ୍ବର 2025 (ଶନିବାର)

ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ:

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ କେବଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

100 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ; ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ୟୋତିଷ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ETV ଭାରତ ଦାୟୀ ନୁହେଁ।)

TAGGED:

2025 NOVEMBER WEDDING DATE
DECEMBER WEDDING DATE
AUSPICIOUS WEDDING DATES 2025
ବିବାହ ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ
WEDDING DATE 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.