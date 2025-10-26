4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ବାଜିବ ସାହାନାଈ; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷର ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ
ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିବାହ, ମୁଣ୍ଡନ, ଗୃହପ୍ରବେଶ ଓ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ କେବେ ।
Published : October 26, 2025 at 7:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବୋତ୍ଥାପନ (ବଡ଼) ଏକାଦଶୀର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ, ଏହିଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର 4 ମାସର ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହାସହ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାଳନ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । 4 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସମମ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରିକି, ବିବାହ, ମୁଣ୍ଡନ, ଗୃହପ୍ରବେଶ ଓ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବୋତ୍ଥାପନ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏହି ଦିନଠାରୁ ପୁଣିଥରେ ବିବାହ ଶାହାନାଇ ବାଜବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଚାତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 142 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ପରେ, ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ କିଛି ଦିନ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ପରେ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପାଇଁ 13ଟି ଶୁଭ ତିଥି ଅଛି । ଏହିଦିନ ବିବାହକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ଶୁଭଦିନ:
2 ନଭେମ୍ବର 2025 (ରବିବାର)
3 ନଭେମ୍ବର 2025 (ସୋମବାର)
5 ନଭେମ୍ବର 2025 (ବୁଧବାର)
8 ନଭେମ୍ବର 2025 (ଶନିବାର)
12 ନଭେମ୍ବର 2025 (ବୁଧବାର)
13 ନଭେମ୍ବର 2025 (ଗୁରୁବାର)
16 ନଭେମ୍ବର 2025 (ରବିବାର)
17 ନଭେମ୍ବର 2025 (ସୋମବାର)
18 ନଭେମ୍ବର 2025 (ମଙ୍ଗଳବାର)
21 ନଭେମ୍ବର 2025 (ଶୁକ୍ରବାର)
22 ନଭେମ୍ବର 2025 (ଶନିବାର)
23 ନଭେମ୍ବର 2025 (ରବିବାର)
25 ନଭେମ୍ବର 2025 (ମଙ୍ଗଳବାର)
30 ନଭେମ୍ବର 2025 (ରବିବାର)
ନଭେମ୍ବର ମାସ ତୁଳନାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ବହୁତ କମ ରହିଛି । ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପାଇଁ କେବଳ 3 ଦିନ ଶୁଭ ତିଥି ରହିଛି ।
ଡିସେମ୍ବର 2025 ବିବାହ ଶୁଭ ଦିନ:
4 ଡିସେମ୍ବର 2025 (ଗୁରୁବାର)
5 ଡିସେମ୍ବର 2025 (ଶୁକ୍ରବାର)
6 ଡିସେମ୍ବର 2025 (ଶନିବାର)
ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ କେବଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
