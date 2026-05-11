ରାଶିଫଳ: ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ରାଶି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର
କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 11, 2026 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରିବାର ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ । ଆପଣ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦରେ ମଜ୍ଜି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଭଦାୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସଖୁସି ଭରା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନଟିଏ ରହିବ । ସଫଳତାର ସହ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ । ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ, ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଘରୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବ ଆଶା କରାଯାଏ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସହ ଶେଷ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମନା କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଚିଡିଚିଡା ସ୍ୱଭାବ ରହିବ କାରଣ ସହକର୍ମୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ । ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ । ସାରାଦିନ ବିନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ । ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବିହୀନ କରିବ । ଯୋଜନା ନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ସିଂହ: ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡା କରି ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ପରି କାମ ଦେଇପାରେ । ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ୱା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିଚାରାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳି ନପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ । ଆଜି ସାମାଜିକ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ଅର୍ଥ ସମାଗମନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ପୀଡା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଦିନରେ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ତୁଳା: ଏ ଦିନରେ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ। କିନ୍ତୁ, ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମାନ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାର ଗତିକୁ ପରଖିନିଅ । ଆଜି, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚାର ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ । ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଟେ।
ବିଛା: ଆଜି ଯେତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ କର । ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବାରୁ, ତୁମ ପ୍ରିୟ ଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡାରେ ତାହା ଶେଷ ହେବ । ତେଣୁ, ଚେଷ୍ଟାକର ଏବଂ ଆରମ କର । ହଠାତ୍ ପରିଣାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବାଟା ସଠିକ ନୁହେଁ । ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତିକରିପାରେ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଳାଶୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ସମସ୍ୟା ଏପରି କଟୁ ହୋଇପାରେ ଯାହା ତୁମ ଖ୍ୟାତିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ଏସବୁ ଠିକରେ ପରିଚାଳନା କର । କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ତୁମ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ କଥା ଓ କାମରେ ସଂପର୍କ ନିବିଡ ହେବ । ଦିନଟି ଅଧିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲିରେ ଯିବ। ଏକ ଭଲ ଦିନ ନୂତନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ପରାଜୟ କରିବା ଆଜି କଷ୍ଟକର । ତୁମର ଖ୍ୟାତି ବଢିବ।
ମକର: ଆଜି ଦିନ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ । ପଇସା ଖେଳ ଓ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଉ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଠିକ ହେବ । ଛାତ୍ର ମାନେ ବହୁକଷ୍ଟ କରି ସଫଳ ହେବେ। ଘରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଉପୁଜୁ ଏଥିପାଇଁ ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଆଖି ଜନିତ ରୋଗ ଯଥା, ଆଖି ଧରିବା ଓ ପୋଡିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି । ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ ବଳରେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ ରୁହ। ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଦିନଟି ସଫଳତାର ଦିନ ଅଟେ| ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ | ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ଅଧିନରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି | ଉପହାର ଦିଆ ନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିପାରେ | ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗହଣରେ ଭାବ ବିନିମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି | ଆଜିର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଦିନଟିକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ | ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ପାଇଁ ଉଦଭୂଦ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି |
ମୀନ: ଦିନସାରା ସତର୍କ ରୁହ । ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତି ତୁମର ଆନନ୍ଦକୁ ବଧା ଦେବ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରି ଠିଆ କରିଦେବ । ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କଚେରି କାମକୁ ସାବଧାନତାର ସହ କରନ୍ତୁ।