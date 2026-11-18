ଅଁଳା ନବମୀ ରାଶିଫଳ: ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା
ଆଜି ହେଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ । କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 18, 2026 at 9:29 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରିବାର ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ । ଆପଣ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମଜ୍ଜି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଭଦାୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସଖୁସି ଭରା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନଟିଏ ରହିବ । ସଫଳତାର ସହ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ । ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ, ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଘରୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବ ଆଶା କରାଯାଏ ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ତୁମେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମନା କରିବ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପଦ କିମ୍ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଚିଡିଚିଡା ସ୍ୱଭାବ ରହିବ କାରଣ ସହକର୍ମୀମାନେ ସାହଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ । ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ । ସାରାଦିନ ବିନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ । ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବିହୀନ କରିବ । ଯୋଜନା ନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନୃତିକ ଏବଂ ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୁରରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ସିଂହ: ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡା କରି ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ପରି କାମ ଦେଇପାରେ । ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ୱା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିଚାରାଳାୟ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳି ନ ପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନକ୍ଷ୍ୟତ୍ର ମାନେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିବେ। ଆଜି ସାମାଜିକ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ଅର୍ଥ ସମାଗମନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ପୀଡା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଦିନରେ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ, ସାଥିମାନେ ମିଶିବେ, ପୁଣି ତୁମ କାମ ଶେଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ।
ତୁଳା: ଏ ଦିନରେ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୁପେ ହେବ । କିନ୍ତୁ, ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମାନ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାର ଗତିକୁ ପରଖିନିଅ । ଆଜି, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚାର ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ । ତୁମ ପିଲାମାନେ ସୁସମ୍ବାଦ ଆଣିଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ । ଏହାକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡନ୍ତୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟ ହେବେ ଘରେ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ । ତୁମ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଚରମ ସୀମାରେ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଟେ।
ବିଛା: ଆଜି ଯେତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ କର । ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବାରୁ, ତୁମ ପ୍ରିୟ ଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡାରେ ତାହା ଶେଷହେବ । ତେଣୁ, ଚେଷ୍ଟାକର ଏବଂ ଆରାମ କର । ହଠାତ ପରିଣାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବାଟା ସଠିକ ନୁହେଁ । ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତିକରିପାରେ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ କଚେରି କାଗଜ ରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ତୁମ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ କଥା ଓ କାମରେ ସଂପର୍କ ନିବିଡ ହେବ । ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମିଶିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେରଖିବ । ଦିନଟି ଅଧିକ ମନେରଖିବାପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲିରେ ଯିବ। ଏକ ଭଲ ଦିନ ନୂତନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ପରାଜୟ କରିବା ଆଜି କଷ୍ଟକର । ତୁମର କ୍ଷ୍ୟାତି ବଢିବ ।
ମକର: ଆଜି ଦିନ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ । ପଇସା ଖେଳ ଓ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଉ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ । ଛାତ୍ର ମାନେ ବହୁକଷ୍ଟ କରି ସଫଳ ହେବେ । ଘରେ ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଆଖି ଜନିତ ରୋଗ ଯଥା, ଆଖି ଧରିବା ଓ ପୋଡିବା ଭୋଗିବେ। ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ ବଳରେ ସେଥିରୁ ନୀବୃତ ରୁହ। ନୀଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଦିନଟି ସଫଳତାର ଦିନ ଅଟେ | ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ , ଶାରୀରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ | ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଧିନରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି | ଉପହାର ଦିଆ ନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିପାରେ | ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗହଣରେ ଭାବ ବିନିମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି | ଆଜିର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଦିନଟିକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ | ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ପାଇଁ ଉଦଭୂଦ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି |
ମୀନ: ତୁମେ ଦିନସାରା ସତର୍କ ରୁହ । ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତି ତୁମର ଆନନ୍ଦକୁ ବାଧା ଦେବ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ । ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରି ଠିଆ କରିଦେବ।