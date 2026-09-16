ETV Bharat / lifestyle

ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଲାଇଫ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଏହି 4 ଟିପ୍ସ ମାନନ୍ତୁ

ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ଓ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତେବେ କଠିନରୁ କଠିନତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ହାସିଲ କରିପାରିବା ସରଳ ହୋଇଥାଏ ।

Ankur Warikoo lists 4 rules for disciplines life that leads to success
ପ୍ରେରଣା ନା ଶୃଙ୍ଖଳା... ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପାଦେୟ କହିଲେ ଲାଇଫ୍‌ କୋଚ୍ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଲେଖକ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣା ବା Motivation ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଭବ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ । ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା Motivationରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା Disciplineରୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଲାଇଫ୍ କୋଚ୍ ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋ କୁହନ୍ତି । ନିଜ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ 4ଟି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା....

ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ...

1. ଆଲାର୍ମକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଲାର୍ମକୁ କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ବଢାଇ, ଆପଣ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସେତେ ଜରୁରୀ ନଥିଲା । ଆଲାର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଡେରି ନ କରି ଉଠିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୁ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ।

2. କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
କାମକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ । ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ । ଏହି କାମକୁ ପରେ କରିବି କହି ଟାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ସେହି ସମୟରେ ସାରିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

3. ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଲାଇଫ୍‌ କୋଚ୍ ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେରଣା ବା Motivation ଏପରି ଏକ ଅଗ୍ନି ଯାହା ସହଜରେ ଲିଭିଯାଏ । ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (System) ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ । ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଉପାଦେୟ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ବତଃ ଭାବେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।

4. ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ...
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କାମକୁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ମନରେ ଥିବା ଆଳସ୍ୟ ହଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାସମୟରେ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ।

କେବଳ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ବାରା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋଙ୍କ ଏହି 4ଟି ନିୟମ ସୂଚାଉଛି । ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଏକ ଦୃଢ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ କଠିନରୁ କଠିନତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ହାସିଲ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗଜାନନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ; ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍‌ରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଭୋକ ପାଇଁ ଛଣାଛଣି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ

ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେତେ ପ୍ରକାରର ? ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କି ଲାଭ ମିଳେ ଜାଣନ୍ତି କି...

TAGGED:

ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋ
ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର
ANKUR WARIKOO
LIFE COACH
SUCCESSFUL LIFE TIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.