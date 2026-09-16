ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଲାଇଫ କୋଚ୍ଙ୍କ ଏହି 4 ଟିପ୍ସ ମାନନ୍ତୁ
ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ଓ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତେବେ କଠିନରୁ କଠିନତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ହାସିଲ କରିପାରିବା ସରଳ ହୋଇଥାଏ ।
Published : September 16, 2026 at 2:48 PM IST
କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଲେଖକ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣା ବା Motivation ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଭବ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ । ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା Motivationରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା Disciplineରୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଲାଇଫ୍ କୋଚ୍ ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋ କୁହନ୍ତି । ନିଜ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ 4ଟି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା....
ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ...
1. ଆଲାର୍ମକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଲାର୍ମକୁ କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ବଢାଇ, ଆପଣ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସେତେ ଜରୁରୀ ନଥିଲା । ଆଲାର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଡେରି ନ କରି ଉଠିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୁ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ।
2. କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
କାମକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ । ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ । ଏହି କାମକୁ ପରେ କରିବି କହି ଟାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ସେହି ସମୟରେ ସାରିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
3. ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଲାଇଫ୍ କୋଚ୍ ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେରଣା ବା Motivation ଏପରି ଏକ ଅଗ୍ନି ଯାହା ସହଜରେ ଲିଭିଯାଏ । ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (System) ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ । ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଉପାଦେୟ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ବତଃ ଭାବେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।
4. ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ...
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କାମକୁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ମନରେ ଥିବା ଆଳସ୍ୟ ହଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାସମୟରେ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ।
କେବଳ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ବାରା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୋଙ୍କ ଏହି 4ଟି ନିୟମ ସୂଚାଉଛି । ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଏକ ଦୃଢ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ କଠିନରୁ କଠିନତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ହାସିଲ କରିପାରିବେ ।