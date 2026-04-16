ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରା; ଜାଣନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କେମିତି ହେବେ ସଚେତନ
ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତାହା ଫ୍ରିଜରରେ ଥିବା ଏହି କଏନରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ ।
Published : April 16, 2026 at 6:51 PM IST
ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ମୁଦ୍ରା ରଖିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ । କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ମିଛ ନୁହେଁ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତାହା ଫ୍ରିଜରରେ ଥିବା ଏହି କଏନରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଟ୍ରିକ ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କେମିତି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ ଖାଦ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବ ।
ଫ୍ରିଜରରେ କେମିତି ରଖିବେ କଏନ
ଏଥିପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି
- ପ୍ରଥମେ ଏକ କପରେ ପାଣି ନେବେ
- ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖିବେ । ପାଣି ବରଫ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ
- ବରଫ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଏକ କଏନ ରଖିବେ ।
- ଏହା ପରେ କପ ଓ କଏନକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେବେ
ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଫେରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କପଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ପାରିବେ । ଯହି କଏନଟି ବରଫ କପ ଉପରେ ରହିଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଇନ କଟିନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି । ଯଦି କଏନଟି ଟିକିଏ ବୁଡି ଯାଇଛି ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ନ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ । ତେଣୁ ଆପଣ ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ନ ଥିବ । ଯଦି କଏନକୁ କପର ତଳ ଭାଗରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କରେଣ୍ଟ ନ ଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନିରାପଦ ।
ଏହି ଟେକନିକ କାହାପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ
- ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି
- ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ଅଧିକ ଲାଇନ କଟେ
- ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫ୍ରୋଜେନ ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରନ୍ତି
- ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ
କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି କୌଶଳ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ
- ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି
- ବାତ୍ୟା ଋତୁରେ
- ଯହି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଳେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଫେଲ ହୁଏ
ଯାହା ବି ହେଉ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ବି ଏହି ଟ୍ରିକ ଆପଣାଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବେ ।
ତେବେ ଏକଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ-
- ଏହା ସହାୟକ କୌଶଳ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହୋଇ ନ ପାରେ ।
- ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ ତାପମାତ୍ରା ମାପ କରାଯାଇ ପାରେନାହିଁ ।
- ଏହାକୁ ଏକ ଆନୁମାନିକ ସୂଚକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସଠିକ ମାପଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ।
