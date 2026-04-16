ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରା; ଜାଣନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କେମିତି ହେବେ ସଚେତନ

ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତାହା ଫ୍ରିଜରରେ ଥିବା ଏହି କଏନରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ ।

keep a coin in a jar in your freezer
ଜାଣନ୍ତୁ , ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ମୁଦ୍ରା ରଖିଲେ କଣ ମିଳେ ଫାଇଦା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 6:51 PM IST

ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ମୁଦ୍ରା ରଖିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ । କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ମିଛ ନୁହେଁ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତାହା ଫ୍ରିଜରରେ ଥିବା ଏହି କଏନରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଟ୍ରିକ ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କେମିତି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ ଖାଦ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବ ।

ଫ୍ରିଜରରେ କେମିତି ରଖିବେ କଏନ

ଏଥିପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି

  • ପ୍ରଥମେ ଏକ କପରେ ପାଣି ନେବେ
  • ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖିବେ । ପାଣି ବରଫ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ
  • ବରଫ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଏକ କଏନ ରଖିବେ ।
  • ଏହା ପରେ କପ ଓ କଏନକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେବେ

ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଫେରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କପଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ପାରିବେ । ଯହି କଏନଟି ବରଫ କପ ଉପରେ ରହିଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଇନ କଟିନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି । ଯଦି କଏନଟି ଟିକିଏ ବୁଡି ଯାଇଛି ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ନ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ । ତେଣୁ ଆପଣ ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ନ ଥିବ । ଯଦି କଏନକୁ କପର ତଳ ଭାଗରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କରେଣ୍ଟ ନ ଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନିରାପଦ ।

ଏହି ଟେକନିକ କାହାପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ

  • ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି
  • ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ଅଧିକ ଲାଇନ କଟେ
  • ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫ୍ରୋଜେନ ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରନ୍ତି
  • ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ

କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି କୌଶଳ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ

  • ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି
  • ବାତ୍ୟା ଋତୁରେ
  • ଯହି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଳେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଫେଲ ହୁଏ

ଯାହା ବି ହେଉ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ବି ଏହି ଟ୍ରିକ ଆପଣାଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବେ ।

ତେବେ ଏକଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ-

  • ଏହା ସହାୟକ କୌଶଳ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହୋଇ ନ ପାରେ ।
  • ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ ତାପମାତ୍ରା ମାପ କରାଯାଇ ପାରେନାହିଁ ।
  • ଏହାକୁ ଏକ ଆନୁମାନିକ ସୂଚକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସଠିକ ମାପଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ।

