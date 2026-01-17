ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ 'ଆଲିବଗ୍'
ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଏକୁଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦମ୍ପତି ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ 'ଆଲିବଗ' । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ କିପରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ?
Alibaug Travel Destination ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିତି ଦିନିଆ ଘରଠାରୁ ଅଫିସ ଓ ଅଫିସଠାରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼େ । ସହରର ଭିଡ, ଘରର ଦାୟିତ୍ବ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଶାନ୍ତ, ନୀରବ ଓ ଜନଗହଳିଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଥାଏ । ଆପଣ ବି ସେହି ମଣିଷ ନୁହଁନ୍ତି ତ ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହରଠାରୁ ଦୂର, କାମ ଚାପରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଏହି ଖବରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ବିରତି ନେଇ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଆମେ ଏଠାରେ 'ଆଲିବଗ୍' କଥା କହୁଛୁ ।
ଆଲିବଗ୍ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:
ଆଲିବଗ୍ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଏହା ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନାହିଁ । ଏଠାରେ ରାତି ସାରା ପାର୍ଟିର ମାହୋଲ ନଥାଏ କିମ୍ବା ସବୁକିଛି କରିବାର ଚାପ ମଧ୍ଯ ନଥାଏ । ସକାଳୁ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଉଠି ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରି ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ । ଏହା ଏପରି ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଜୀବନରେ ଏକ ଖାସ୍ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ । ଏଠାକାର ଭରସୋଲି, କିହିମ୍, ଆୱାସ ଓ ନାଗୋଁ ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଖୁବ ପ୍ରଶସ୍ତ, ସଫା ଓ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବେଶୀ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେନାହିଁ । ଏପରି କି ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖା ଯାଏନାହିଁ ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜୀରେ ଭରା 'ଆଲିବଗ୍'। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ତାରକା ଏଠାରେ ଭ୍ୟାକେସନ ପାଇଁ ବହୁ ହୋଟେଲ ଆଦିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ।
କିପରି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଲିବଗ ?
ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଖୁବ୍ ସହଜ । ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆପଣ ଏକ ଅଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ପୁଣେରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି କରି ଏଠାରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ । ଉଠାଣିଆ, ଗଡ଼ିଣିଆ କିମ୍ବା ବହୁ ବୁଲାଣି ଭଳି ରାସ୍ତା ଏଠାକୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଜନିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ । ।
ଏଠାରେ କଣ କରିବେ ?
ଏହି ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧୀରସ୍ଥିର ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଆପଣ ଏଠାକୁ ନିଜ ପରିବାର, ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ । ଏଠାରେ କୋଲାବା ଦୁର୍ଗ ଭଳି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ । କମ୍ ଜୁଆର ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଇକେଲିଂ କରି ମାଛଧରାଳିଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ।
ଖାଦ୍ୟ:
ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ । ଏଠାରେ ଥିବା ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସେଠାକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ । ଏମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ ମାଲବାନୀ ତଥା କୋଙ୍କଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାଫେରେ କଫି, ବେକେରୀ, ତଥା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଖାଇବା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ
କେଉଁଠି ରହିବେ?
ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଘରଠାରୁ ନେଇ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ, ଇକୋ-ରିସର୍ଟଠାରୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ ଭିଲା ମିଳିଯିବ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗହଳି ଅପେକ୍ଷା ଆରାମକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲିବଗ୍ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ । ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ଏଠାରେ ଗୋପନୀୟତା, ପରିବାର ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଏକାକୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟି ଓ ଲାଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଫ୍ୟାନ, ତେବେ ଆଲିବଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ଜୀବନରୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।