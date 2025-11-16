ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ରବିବାରରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 16, 2025 at 6:54 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଧନ ଲାଭ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ବିତିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
ବୃଷ: ଆଜି,ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିପାରିବେ । ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରିଚିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ । ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଆଜିର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ । ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶା ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ । ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ହତାଶ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବେ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଖପାଖର ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରୁ ବେସି ଲାଭ ନହେଲେ ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏଡନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ । ଅସଂଯମୀ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସତର୍କତା ସହିତ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବେ । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜାରେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଟାଣ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାବନା ଛଡା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ପକେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ସହଜରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିଯିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଅବଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କିମ୍ବା ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସରକାରୀ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ଥକ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନାଟକ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । କଳାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ନିକଟତା ରହିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।