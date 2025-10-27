ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସୋମବାରରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ କାହା ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : October 27, 2025 at 6:52 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯାଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ଘରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକାପଣ ଆଣିବ । ଯୋଗ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହସ ଖୁସିର ଦିନ । ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବେ । ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ । ଶତ୍ରୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ, ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ । ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନର ଭୟ ରହିବ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜିର ସମୟ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମୟ । ତେଣୁ, ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ । ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବିଛା: ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଲାଭର ଦିନ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ । ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଏଡାନ୍ତୁ । ଭୁଲ କିମ୍ବା ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡାନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମକର: ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମନ୍ଦ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଘରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ । ଆପଣ ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।