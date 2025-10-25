ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଶନିବାରରେ ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଏମାନଙ୍କୁ ହେବ ଅର୍ଥ ଲାଭ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : October 25, 2025 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆଜି ଆପଣ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ । ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ । ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବଦହଜମୀ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଅଧିକ କଳ୍ପନାଶୀଳ ହେବେ । ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଦିନସାରା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଖବର ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆଜି ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆକଷ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କଠୋର ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟାପି ରହିବ, ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି । ଧାର କରଜ ଦେଉଥିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ମନେ ହେଉଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଅଳ୍ପ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିରାଶାର କାରଣ ହେବ । ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବ । ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଉଭା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ । ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଋଣ ଫେରି ପାଇପାରିବେ । ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ସରକାରୀ କାମରେ ଲାଭ ମିଳିବ ।