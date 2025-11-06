ରାଶିଫଳ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 6, 2025 at 7:36 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 7:47 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର, ନଭେମ୍ବର 6, 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆପଣ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିବା କାମରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲାଗିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। କାମ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ନୂତନ କାମ ପାଇ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିପାରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଳନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ସଫଳ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆହୁରି କ୍ଷତି କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କାମରେ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ନିରାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଘର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ସରକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆପଣ ପୁରୁଣା କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅଫିସରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତଥାପି, ଆପଣ ଦିନସାରା କିଛି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। କାହାର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବେ। କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ।