ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 7, 2025 at 7:29 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ 2025 । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଛାଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ, ଏକ ସମାଧାନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିବେଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ।
କର୍କଟ: ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିୟମିତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ସିଂହ: ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଯାହା ଅପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରୀ କାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସୂଚନା ଅଛି। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଘର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ତୁମର ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତୁମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଫାଶରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଭୋଜନ ଯୋଜନା କରିବେ। ମଜା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଯାନର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ଭାଗ୍ୟର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଘରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଭୁଲରେ ଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଭୟ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗତି ବହୁତ ଧୀର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ସମୟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଶୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ।