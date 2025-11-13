ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 13, 2025 at 7:24 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଗୁରୁବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ତୁଳନାରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାମରେ ଲଗାତାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ସମୟ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ, ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଦିନଟି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ପକ୍ଷପାତର ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ।
ତୁଳା : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭବ। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବିଛା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ।
ଧନୁ : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦିନ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜି, ଗୁରୁବାର, ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସଫଳ କରିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ।