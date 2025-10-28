ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମଙ୍ଗଳବାର କେମିତି କଟିବ ? ଏମାନଙ୍କ ହେବ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ କାହା ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : October 28, 2025 at 7:16 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଥକ୍କାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଜବୁତ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଅଫିସ୍ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଆଣିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଘରୋଇ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଜଟିଳତା ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣ ଆଖି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।