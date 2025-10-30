ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଗୁରୁବାରରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : October 30, 2025 at 6:50 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଲେ ସରକାରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ବୃଷ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଏକ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତିରିକ୍ତ କାମ କିମ୍ବା ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ । ଆପଣ ଏକ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଘରୁ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନିବେଶ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ନିଦ୍ରା ଅଭାବରୁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଉଠିପାରେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା କିମ୍ବା କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । ଘରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ । ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ମକର: ଆପଣ ଦିନଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । କିଛି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ କିଛି ଭୟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆପଣ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଏକ ନୂତନ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ।