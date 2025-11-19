ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 19, 2025 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ । ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାନର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । କାହା ସହିତ ମଜା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ । ହବି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପ୍ରବଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତାଶ କରିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖର ମଜା ନେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅନିଦ୍ରାରେ ପୀଡିତ ହେବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ସତେଜ ଶରୀର ଏବଂ ଖୁସି ମନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର କଥା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଆଜି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ରହିବେ । ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ । ଅସଂଯମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି । ଅଧିକ ଲାଭ ଲୋଭରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରେମର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଅବିବାହିତମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ସରକାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।