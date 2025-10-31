ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଅଁଳା ନବମୀରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପା
ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶେଷ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : October 31, 2025 at 7:01 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ କିଛି ନୂତନତା ଯୋଡିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଜାଡିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ଯାନବାହାନ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେଲ । ନୂତନ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଆଣିବ । ତଥାପି, ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ବିକଶିତ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଥାସମ୍ଭବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ବିନା ଯୋଜନାରେ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ । ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ । ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାମକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବେ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଠୋର ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସୁଧରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ରୋଜଗାର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବ । ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ବାବନା ରହିଛି । ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଆଜି ବିବାହ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ । ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ, କୌଣସି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, ଯାହା ହତାଶା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ । ତଥାପି, ବାହାରେ ଅସାବଧାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେବ । ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ । ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସରକାରୀ କାମ ଅଟକି ରହିପାରେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କମ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ଥକ୍କାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ ।