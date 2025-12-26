ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏମାନଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି 26 ଡିସେମ୍ବର 2025, ବର୍ଷର ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର । କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 26, 2025 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଖୁସି ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
ବୃଷ: ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିବେ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ । ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ଯାହା ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ନିରାଶାର କାରଣ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦ୍ୱାରା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ମିଳି ନପାରେ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ମାମଲାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆଇନଗତ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦକୁ ଏଡାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ସମୟ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ । ଆଜି ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏକ ଛୋଟ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏକ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହରାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ । ଆଜି ଖୁସିର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଏହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆପଣ ଆଜି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ଦିନ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବିଚଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜାମିନ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଜରୁରୀ ହେବ ।