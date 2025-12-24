ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବୁଧବାର କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । କେଉଁମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 24, 2025 at 7:06 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସେମାନେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ । କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ । ଅପମାନିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ । ଆପଣ ଏକ ଯାନର ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆଜି ତରବରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଖ୍ୟାତି, ଯଶ ଏବଂ ଖୁସି ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ପରିବାରରୁ ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ।
ମକର: ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ମାନହାନି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସମାବେଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କିଛି କିଣି ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ ।