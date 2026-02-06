ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ।
Published : February 6, 2026 at 6:57 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଜନହିତ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ଅନୁସାରେ ପରିଣାମ କମ୍ ଦେଖିବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କୋମଳ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ । ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା-ବାପା ଏବଂ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଜଳାଶୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲି କରି ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି କାହା ସହିତ ଭାଗୀଦାରୀ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଭୀତ ହେବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଉଷ୍ମ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ପରୋପକାରୀ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରିବ । ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମକର: ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିତାନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କାମ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ କଳହ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ । ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରେମରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।