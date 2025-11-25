ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 25, 2025 at 7:50 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ୨୫ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶରେ ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବେ । ଆପଣ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ପାଇବେ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ତଥାପି, ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ନୂତନ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ କାମ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆଫଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ତୁମକୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବେ । ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ବିତିବ । ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ତୁମେ ତୁମର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ । ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ୍ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅସାବଧାନତା ଏଡନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ କଷ୍ଟ ଦେବ। ପେଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ହଠାତ୍, ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାମରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗତି ଧୀର ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ମାମଲାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଛା : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ଦିଗରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ଅଧିକ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମକର : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । କାହା ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର କରିବ।
ମୀନ : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେ ବ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ତୁମକୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ତୁମେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାର । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆଜି କିଣାବିକା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ।