ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 18, 2025 at 7:33 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୫ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସମାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ଖୁସି ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବେ। ଭାଗୀଦାରୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପରିବେଶକୁ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ପରିବାରରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ ହଜି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ପର୍ବ ଋତୁରେ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ । ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ । ତଥାପି, କର୍ମାଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ । ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଠୋର ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ କାମ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗ ଆଜିକୁ ଏକ ସୁଖଦ ଦିନ କରିବ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏକ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ମିଠା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତଥାପି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର କିଣନ୍ତୁ।
ତୁଳା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ; ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଅଧିକ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନର ମଜା ନେବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହେବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଧୀର ଗତିରେ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅସୁସ୍ଥତା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କାମ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆପଣ କାମରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ।